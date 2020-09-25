Российская конькобежка опровергла информацию о том, что на нее напали во Франции

Российская конькобежка Елизавета Казелина опровергла информацию о том, что на нее напали представители арабской диаспоры во Франции, передает «Чемпионат.com».

«Эта информация — неправда. Понятия не имею, зачем это могли написать. Я сейчас в России и никогда даже не была в Страсбурге», — сказала спортсменка.



Казелина является многократным призером чемпионатов мира.

Ранее сообщалось о том, что в Страсбурге представители арабской диаспоры напали на Елизавету Казелину.