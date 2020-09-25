В Страсбурге представители арабской диаспоры напали на российскую конькобежку

Во французском Страсбурге представители арабской диаспоры напали на российскую конькобежку Елизавету Казелину, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что мужчинам не понравилось, что спортсменка была в юбке. Один из арабов ударил Казелину в лицо.



В полиции не поверили в рассказ россиянки. Правоохранительные органы не хотели принимать заявление. В ситуацию вмешался ее отец, который работает в полиции.

Также на защиту Казелиной вышли представители чеченской диаспоры.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о назначении Игоря Черевченко на пост наставника «Химок».