«Химки» готовы вновь рассмотреть возможность подписания Глушакова

«Химки» готовы вновь рассмотреть возможность подписания бывшего полузащитника московских «Спартака» и «Локомотива» Дениса Глушакова. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, новое руководство подмосковного клуба готово предложить 33-летнему хавбеку контракт.

Напомним, что предыдущим клубом Глушакова был грозненский «Ахмат», в составе которого он провел 24 игры, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси тепло попрощался с уругвайским форвардом Луисом Суаресом.