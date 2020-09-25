Гамула объяснил поражение «Ростова» от «Маккаби» недонастроем

Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула объяснил поражение клуба от «Маккаби» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Его слова передает «Матч ТВ».

По его мнению, в клубе все были уверены в том, что результат поединка против израильского клуба будет положительным.

«В коллективе все разговоры были о «Тоттенхэме», как мы там будем выглядеть. Я был уверен, что мы пройдем. Надо сначала сделать одно дело, а потом другое, но получилось так...

После забитого мяча все сошло на нет. То ли успокоились, я не пойму, не могу ответить на этот вопрос. Что-то случилось в механизме, потому что команда не доигрывает до конца», — сказал Гамула.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о приобретении вратаря «Ренна» Эдуара Менди.