Тренер «Маккаби» назвал победу над «Ростовом» заслуженной

Главный тренер израильского «Маккаби» Барак Бахар прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает Israel Hayom.

По его словам, команда из Хайфы оказалась сильнее своих оппонентов совершенно заслуженно.

«Я получил большое удовольствие от того, как мои игроки действовали в этом матче. Пройти команду такого уровня в таком стиле — это дорогого стоит.

Очень горжусь тем, как мы отыгрались. Мы победили абсолютно по делу», — сказал Бахар.

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