Гамула: в «Ростове» до матча с «Маккаби» все говорили о «Тоттенхэме»

Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула высказался о поражении команды в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

«В клубе были одни разговоры о «Тоттенхэме», не пройдя еще «Маккаби». Мы все говорили о встрече в Англии, как мы там будем выглядеть.Надо сначала сделать одно дело, а потом другое», — сказал Гамула в эфире «Матч ТВ».



Ранее «Ростов» вылетел из Лиги Европы.