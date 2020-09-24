Гамула: в «Ростове» до матча с «Маккаби» все говорили о «Тоттенхэме»
Андрей Черников
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Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула высказался о поражении команды в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы.
Встреча завершилась со счетом 1:2.
«В клубе были одни разговоры о «Тоттенхэме», не пройдя еще «Маккаби». Мы все говорили о встрече в Англии, как мы там будем выглядеть.Надо сначала сделать одно дело, а потом другое», — сказал Гамула в эфире «Матч ТВ».
Ранее «Ростов» вылетел из Лиги Европы.