«Ростов» вылетел из Лиги Европы
Андрей Черников
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«Ростов» не смог пробиться в раунд плей-офф Лиги Европы.
В матче третьего раунда квалификации подопечные Валерия Карпина уступили клубу «Маккаби» Хайфа со счетом 1:2.
В составе победителей точными ударами отметились Никита Рукавица и Мохаммад Абу Фани. За ростовчан мяч забил Эльдор Шомуродов.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Лига Европы. Третий квалификационный раунд
«Ростов» (Россия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — 1:2
Голы: 1:0 — Шомуродов, 9; 1:1 — Рукавица, 20; 1:2 — Абу Фани, 60.
Ранее румынская «Стяуа» остался без полноценного состава перед матчем Лиги Европы.