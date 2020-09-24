«Витязь» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Подмосковный «Витязь» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей точными бросками отметились Евгений Артюхин, Юрий Паутов и Джастин Дэнфорт, который оформил дубль. За «Металлург» шайбу забросил Юхо Ламмикко.



КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Витязь» (Подольск, Россия) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

0:1 — Артюхин (Пыленков, Моисеев) — 2:47

0:2 — Дэнфорт (Даугавиньш) — 7:11

1:2 — Ламмикко (Плотников) — 25:42

1:3 — Дэнфорт (Теденбю, Паутов) — 45:02

1:4 — Паутов (Лугин) — 55:59

Ранее сообщалось о том, что СКА выйдет на матч против «Ак Барса» молодежным составом.