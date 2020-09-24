Россия проведет матч Лиги наций против Турции при пустых трибунах

Сборная России по футболу проведет октябрьский матч Лиги наций против Турции при пустых трибунах, передает «Чемпионат.com».

«Октябрьские матчи Лиги наций пройдут без зрителей», — сказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Также зрители не будут допущены на товарищескую игру против шведов, которая состоится в Москве 8 октября.



Встреча с Турцией пройдет в России 1 октября.

Ранее Станислав Черчесов назвал плюсы переноса матча со Швецией в Москву.