Россия проведет матч Лиги наций против Турции при пустых трибунах
Андрей Черников
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Сборная России по футболу проведет октябрьский матч Лиги наций против Турции при пустых трибунах, передает «Чемпионат.com».
«Октябрьские матчи Лиги наций пройдут без зрителей», — сказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
Также зрители не будут допущены на товарищескую игру против шведов, которая состоится в Москве 8 октября.
Встреча с Турцией пройдет в России 1 октября.
Ранее Станислав Черчесов назвал плюсы переноса матча со Швецией в Москву.