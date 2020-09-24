ЦСКА возобновил переговоры по трансферу хавбека «Спортинга»

Московский ЦСКА возобновил переговоры по переходу полузащитника лиссабонского «Спортинга» Жоау Палиньи, сообщает Record.

По информации издания, португальский клуб рассчитывает получить за трансфер €15 млн. Отмечается, что армейцам придется уговорить 25-летнего португальца на переезд в Россию до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Палиньи принял участие в 27 матчах, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол перешел в «Ганновер-96».