Голкипер «Тампы» Василевский повторил рекорд Хабибулина

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский повторил рекорд по числу побед в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.

В ночь на 24 сентября «молнии» обыграли «Даллас Старз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 5:2.

Для Василевского эта победа стала 16-й в нынешнем плей-офф.

По этому показателю он догнал бывшего голкипера «Тампы» Николая Хабибулина. В сезоне-2003/04 он также помог «молниям» одержать 16 побед.

Ранее главный тренер «Тампы» Джон Купер оценил роль и пользу Василевского для команды.