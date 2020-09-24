Гол Кучерова помог «Тампе» переиграть «Даллас» и выйти вперед в серии
В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Даллас Старз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Встреча завершилась со счетом 2:5.
Стоит отметить, что одним из героев противостояния стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, который записал на свой счет гол и результативную передачу.
Как итог, «молнии» повели в серии — 2-1. Четвертый матч пройдет 26 сентября в 3:00 по мск.
НХЛ — плей-офф. Кубок Стэнли. Третий матч
«Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:5
0:1 — Кучеров – 05:33' (5x5),
0:2 — Стэмкос (Хедман, Рутта) – 06:58' (5x5),
1:2 — Дикинсон (Хинц) – 11:19' (4x5),
1:3 — Хедман (Чирелли, Палат) – 20:54' (5x4),
1:4 — Пойнт (Кучеров, Хедман) – 32:02' (5x5),
1:5 — Палат (Пойнт, Шаттенкирк) – 38:55' (5x5),
2:5 — Хейсканен (Павелски, Кольяно) – 46:49' (5x5).
Ранее сообщалось, что игроки НХЛ злоупотребляли наркотиками во время нахождения в «пузыре».