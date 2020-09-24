Гол Кучерова помог «Тампе» переиграть «Даллас» и выйти вперед в серии

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Даллас Старз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 2:5.

Стоит отметить, что одним из героев противостояния стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, который записал на свой счет гол и результативную передачу.

Как итог, «молнии» повели в серии — 2-1. Четвертый матч пройдет 26 сентября в 3:00 по мск.

НХЛ — плей-офф. Кубок Стэнли. Третий матч

«Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:5

0:1 — Кучеров – 05:33' (5x5),

0:2 — Стэмкос (Хедман, Рутта) – 06:58' (5x5),

1:2 — Дикинсон (Хинц) – 11:19' (4x5),

1:3 — Хедман (Чирелли, Палат) – 20:54' (5x4),

1:4 — Пойнт (Кучеров, Хедман) – 32:02' (5x5),

1:5 — Палат (Пойнт, Шаттенкирк) – 38:55' (5x5),

2:5 — Хейсканен (Павелски, Кольяно) – 46:49' (5x5).

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ злоупотребляли наркотиками во время нахождения в «пузыре».