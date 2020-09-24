Кучеров открыл счет в третьем матче финала Кубка Стэнли

В эти минуты проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Счет в матче был открыт на 6-й минуте благодаря голу российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова. Это 29-е (7+22) очко отечественного хоккеиста в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Как итог, после первого тайма счет на табло 1:2 в пользу «молний».

Что же касается счета в серии, то он на данный момент равный — 1-1.

Ранее Гурьянов не попал в команду лучших новичков НХЛ.