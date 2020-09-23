Лондонский «Арсенал» обыграл «Лестер» в матче Кубка лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точным ударом отметился Эдвард Нкетиа, а Кристиан Фукс отправил мяч в собственные ворота.

В следующем раунде «канониры» встретятся с победителем пары «Линкольн Сити» — «Ливерпуль».

Футбол. Кубок лиги

«Лестер» — «Арсенал» — 0:2

Голы: 0:1 — Фукс (автогол), 57; 0:2 — Нкетиа, 90.



Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» и «Арсенал» начнут встречу на 15 минут раньше из-за комендантского часа в Англии.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.