Игрок «Тоттенхэма» Орье отказался от перехода в «Спартак»

Игрок лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье отказался от перехода в московский «Спартак», передает Football Insider.

Отмечается, что наставник «шпор» Жозе Моуринью дал согласие на переход футболиста. Президент клуба Даниэль Леви согласовал детали трансфера с красно-белыми.



В прошлом сезоне Орье провел 33 матча, забив один мяч, а также отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» попробует купить защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, если сорвется трансфер Орье.