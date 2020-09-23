Черчесов назвал плюсы переноса матча со Швецией в Москву
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о переносе товарищеского матча против команды Швеции в Москву.
Встреча должна была пройти 8 октября в Сольне, однако генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хакан Шостранд сообщил, что правительство страны не разрешило проведение игры.
Черчесов заявил, что в Российском футбольный союз рассматривал вариант проведение матча в Москве в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Швеции.
«На оперативное предложение сыграть в России шведская сторона ответила согласием. Это значительно лучше, чем, например, переносить встречу на нейтральное поле, ведь мы избежим перелетов и в течение всего сбора будем находиться в Новогорске», — цитирует Черчесова ТАСС.
Ранее наставник российской сборной высказался о календаре товарищеских матчей сборной России.