Матч сборных России и Швеции перенесен в Москву

Товарищеский матч между сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Российский футбольный союз (РФС) убедил шведских коллег провести встречу в Москве, несмотря на их желание играть на нейтральном стадионе.

Матч между командами России и Швеции запланирован на 8 октября. 12 ноября сборная под руководством Станислава Черчесова встретится с Молдавией на арене «Зимбру» в Кишиневе.

Ранее сообщалось, что наставник российской сборной высказался о календаре товарищеских матчей сборной России.