Матч сборных России и Швеции перенесен в Москву
Антон Борисов
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Товарищеский матч между сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, Российский футбольный союз (РФС) убедил шведских коллег провести встречу в Москве, несмотря на их желание играть на нейтральном стадионе.
Матч между командами России и Швеции запланирован на 8 октября. 12 ноября сборная под руководством Станислава Черчесова встретится с Молдавией на арене «Зимбру» в Кишиневе.
Ранее сообщалось, что наставник российской сборной высказался о календаре товарищеских матчей сборной России.