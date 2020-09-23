«Спартак» оспорит решение РФС о штрафе Федуна в CAS

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) об отмене апелляции московского клуба по поводу штрафа, наложенного на владельца красно-белых Леонида Федуна.

«У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — цитирует Газизова ТАСС.

Напомним, что 9 августа после скандального матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок. Спустя три дня владелец «Спартака» изменил свое решение, а уже 2 сентября комитет по этике РФС, рассмотрев высказывания Федуна, оштрафовал его на 200 тыс. рублей.

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает второе место, имея в активе 17 очков. Красно-белые расположились ниже лидирующего «Зенита» лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Ранее президент «Урала» обвинил в предвзятости судью матча с «Зенитом».