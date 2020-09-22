«Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Василий Учаев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Краснодар» переиграл ПАОК в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Виктор Классон и Реми Кабелла. У гостей мяч забил Димитриос Пелькас.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответная игра пройдет в Салониках 30 сентября.
Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отразил пенальти в дебюте матча.
Лига чемпионов. Квалификация. Плей-офф. 1-й матч
«Краснодар» (Краснодар, Россия) — ПАОК (Салоники, Греция) — 2:1
Голы: 0:1 — Пелькас, 32; 1:1 — Классон, 39 (пенальти); 2:1 — Кабелла, 70.