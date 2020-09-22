Самый титулованный футболист мира хочет вернуться в Европу

Защитник «Сан Паулу» Дани Алвес хочет покинуть клуб и вернуться в Европу, сообщает Goal.

По информации издания, поводом для этого решение стала критика со стороны фанатов. Поклонники бразильского клуба остались недовольны поведением игрока, посетившего вечеринку во время пандемии коронавируса.

Алвес перешел в «Сан Паулу» в 2019 году. Его соглашение рассчитано до декабря 2021 года.

В Европе защитник выступал за «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и мадридский «Атлетико». Всего за карьеру он завоевал 40 трофеев, что является рекордом мира.

Ранее сообщалось, что Алвес уговорил Артура перейти в туринский «Ювентус».