Президент «Урала» обвинил в предвзятости судью матча с «Зенитом»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов обвинил в предвзятости арбитра системы видеопомощи рефери (VAR) Алексея Матюнина в матче восьмого тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба отличился на четвертой минуте встречи. Гол вызвал много споров, так как во время передачи Данилы Кругового форвард находился на линии офсайда. Главный арбитр Сергей Карасев сначала зафиксировал положение «вне игры», но после подсказки от VAR засчитал мяч.

«Теперь этот эпизод разобрали, и оказалось, что линию нарисовали неправильно. Матюнин он и есть Матюнин! Вся страна видела офсайд, он — нет. Вот это предвзятость. Самое главное, когда с судьями говоришь, им невозможно что-то доказать», — цитирует Иванова Sport24.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) признал ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в матче с «Уралом».