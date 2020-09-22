Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мыслями после дубля в ворота «Болоньи» в матче первого тура нового сезона Серии А. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, если бы он был на 20 лет моложе, то смог бы забить еще парочку голов.

«Я в хорошей форме, я работаю, а это уже второй официальный матч в сезоне. Я не старый. Я словно Бенджамин Баттон, рождаюсь старым и умираю молодым!

А если серьезно, то необходимо поблагодарить команду за хорошую игру. Мы славно потрудились», — сказал форвард.

Ранее сообщалось, что агент защитника Ильи Кутепова Дамиано Драго выразил надежду на продолжение сотрудничества с московским «Спартаком».