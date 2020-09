Трансфер Менди в «Челси» побьет рекорд Лиги 1

Лондонский «Челси» согласовал трансфер сенегальского голкипера «Ренна» Эдуарда Менди, сообщает журналист Мохамед Бухафси в Twitter.

Утверждается, что «синие» заплатят за игрока €24 млн + €6 млн бонусов. Данная сумма станет рекордной для вратарей, которые выступают в чемпионате Франции.



В прошлом сезоне Менди провел 28 матчей, пропустив 24 мяча.

Ранее каталонская «Барселона» договорилась о расторжении контракта с Луисом Суаресом.

