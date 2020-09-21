Переход Миранчука в «Аталанту» назвали лучшим трансфером Серии А

Бывший футболист «Милана» и сборной Белоруссии Виталий Кутузов оценил трансферную активность итальянских клубов. Об этом сообщает Juvenews.eu.

По его мнению, главную сделку в чемпионате Италии оформила «Аталанта», сумевшая подписать полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Специалист отметил, что 24-летний хавбек уже готов выступать в Серии А и выйти на высочайший уровень.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» Конрад де ла Фуэнте может сменить клуб в нынешнее трансферное окно.