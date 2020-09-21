Переход Миранчука в «Аталанту» назвали лучшим трансфером Серии А
Вадим Балканов
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Бывший футболист «Милана» и сборной Белоруссии Виталий Кутузов оценил трансферную активность итальянских клубов. Об этом сообщает Juvenews.eu.
По его мнению, главную сделку в чемпионате Италии оформила «Аталанта», сумевшая подписать полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
Специалист отметил, что 24-летний хавбек уже готов выступать в Серии А и выйти на высочайший уровень.
Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» Конрад де ла Фуэнте может сменить клуб в нынешнее трансферное окно.