Гвардиола рассчитывает остаться в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе.

«Хотел бы остаться в команде подольше, мне здесь очень хорошо, но чтобы остаться, я должен это заслужить. За последние годы клуб достиг очень высокого уровня, и для того, чтобы продолжить работать, я должен поддерживать его на этом уровне», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что Гвардиола общается с «Манчестер Сити» о новом контракте.