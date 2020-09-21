Клопп оценил дебют Тьяго за «Ливерпуль» в матче с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о дебюте полузащитника Тьяго Алькантары в составе команды в матче второго тура чемпионата Англии против лондонского «Челси».

Встреча, прошедшая в столице Великобритании, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Испанский футболист вышел на поле перед стартом второго тайма. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы решили выпустить Тиагу пораньше, потому что шла игра 11 на 10, и он мог управлять ритмом матча. Идеальное начало для него, парни ему очень помогли. Мне очень понравилась его игра. В обороне ему было непросто, но в нападении, с мячом, он проявляет себя, хочет пасовать», — приводит слова Клоппа «Би-би-си».

Ранее Тьяго поделился впечатлениями от перехода в «Ливерпуль».