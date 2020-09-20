Газизов надеется, что Жиго останется в «Спартаке»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о защитнике Самюэле Жиго. Его слова передает Sport24.

По его мнению, французский футболист счастлив в клубе и не намерен уходить.

«Почему не прилетел Жиго? У него мышечная травма, он получил ее в дерби. Мы не стали рисковать. Надеюсь, он скоро залечит эту травму. Не волнуйтесь, мы двигаемся в правильном направлении.

Я надеюсь, что он не уйдет. У него есть выкупной бонус, по которому он может уйти. Но он счастлив в «Спартаке», — сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун заблокировал трансфер защитника Ильи Кутепова в московское «Динамо».