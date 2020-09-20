«Уфа» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ
Василий Учаев
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«Уфа» и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Табидзе, Неделчару, Йокич, Сухов, Безденежных, Бизяк, Голубев, Алиев, Карп, Жамалетдинов.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Эджуке.
Встреча между «Уфой» и ЦСКА пройдет в столице Башкирии 20 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 14.00 мск.
Ранее защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча с «Уфой».