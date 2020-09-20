Камерунский футболист может получить вызов в сборную России

Камерунский полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа рассказал о возможности выступать за сборную России.

Игрок заявил, что для него будет честью выступать за сборную Нигерии, однако главный тренер команды России Станислав Черчесов проявляет большую заинтересованность в нем, чем наставники африканской сборной.

«Черчесов знает меня, мы поддерживаем связь. Я могу стать игроком сборной России, это правда. Думаю, в скором времени приму решение», — цитирует Ондуа Footmercato.

Воспитанник московского «Локомотива» с детства жил в России. Он также выступал в столичном ЦСКА и махачкалинском «Анжи».

Ранее сообщалось, что нигерийский игрок в форме сборной России обратился к «Манчестер Юнайтед».