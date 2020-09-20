Трамп поздравил Ковингтона с победой на турнире UFC Fight Night 178

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил американского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтона с победой над соотечественником Тайроном Вудли.

Поединок, прошедший на турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе, завершился в пятом раунде победой Ковингтона техническим нокаутом. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

«Ты великий боец. Ты одержал победу с легкостью, не знаю, как у тебя это получается. Поздравляю, мне хотелось смотреть твой поединок. Ты был прекрасен. Горжусь тобой. Только что я выступал перед аудиторией в 35 тыс. человек. Потом я сказал, что хочу отправиться домой и посмотреть бой Ковингтона», — приводит слова Трампа MMA Fighting.

Ранее стали известны обладатели бонусов турнира UFC Fight Night 178.