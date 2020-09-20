Чимаев получил бонус UFC за выступление вечера

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на странице в Twitter объявил обладателей бонусов по итогам турнира UFC Fight Night 178, который прошел в Лас-Вегасе.

По $50 тысяч получили шведский боец Хамзат Чимаев за победу нокаутом над американцем Джеральдом Миршертом на 17-й секунде поединка, Маккензи Дерн, победившая Ранду Маркос техническим нокаутом, Рэнди Коста, досрочно завершивший поединок против Джорни Ньюсона, а также Дэймон Джексон, одержавший победу над Мирсадом Бектичем техническим нокаутом.

В главном поединке турнира UFC Fight Night 178 Колби Ковингтон победил Тайрона Вудли. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боев.

Ранее сообщалось, что Чимаев установил рекорд UFC.