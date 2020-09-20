Худобин признан первой звездой матча «Далласа» с «Тампой»

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин признан первой звездой первого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась победой «Старз» со счетом 4:1, Худобин отразил 35 бросков по своим воротам из 36.

Второй звездой признан защитник «Старз» Джейми Олексяк, на счету которого заброшенная шайба с передачи российского форварда Александра Радулова. Замкнул тройку лидеров еще один защитник «Далласа» — Джоэль Хэнли, он открыл счет в матче, для него эта шайба стала дебютной в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Ранее сообщалось, что 35 сэйвов Худобина принесли «Далласу» победу над «Тампой».