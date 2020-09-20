Надаль проиграл в четвертьфинале турнира в Риме

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме.

В матче четвертьфинала испанский спортсмен проиграл представителю Аргентины Диего Шварцману.

Встреча, которая длилась 2 часа 4 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:5 в пользу Шварцмана.

За выход в финал аргентинский теннисист сразится с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

Ранее сообщалось, что Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Риме.