Надаль проиграл в четвертьфинале турнира в Риме
Анастасия Мартыненко
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме.
В матче четвертьфинала испанский спортсмен проиграл представителю Аргентины Диего Шварцману.
Встреча, которая длилась 2 часа 4 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:5 в пользу Шварцмана.
За выход в финал аргентинский теннисист сразится с представителем Канады Денисом Шаповаловым.
Ранее сообщалось, что Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Риме.