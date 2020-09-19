Семак — о недовольстве Дзюбы: это прекрасно
Вадим Балканов
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил реакцию нападающего Артема Дзюбы после замены в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает Sports.ru.
По его мнению, недовольство 32-летнего форварда из-за раннего ухода с поля понятно и объяснимо.
«Как игрок может быть доволен, когда его меняют? Его реакция прекрасна. Все хотят играть. Это естественно, это хорошо.
Эту игру мы провели ниже своих возможностей. Но не стал бы говорить о спаде, а только о конкретной игре», — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мыслями после ничьи с «Уралом».