«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас»

В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступил лондонскому «Кристал Пэлас».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эндрос Таунсенд и Уилфред Заа, записавший на свой лицевой счет дубль.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Донни Ван де Бек.

После этой победы подопечные Роя Ходжсона набрали шесть очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании Серхио Регилон перешел из мадридского «Реала» в лондонский «Тоттенхэм».