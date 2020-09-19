«Урал» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛ
Василий Учаев
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Екатеринбургский «Урал» и петербургский «Зенит» определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.
Стартовый состав «Урала»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.
Встреча между «Уралом» и «Зенитом» пройдет в Екатеринбурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.30 мск.
Ранее сообщалось, что украинский защитник Ярослав Ракицкий пропустит две ближайшие игры «Зенита».