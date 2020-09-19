Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону

Представитель Ханты-Мансийского АО Семен Сучилов стал победителем в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону.

Спортсмен преодолел 20-километровую дистанцию за 49 минут и 28 секунд, допустив два промаха. Вторым стал Матвей Елисеев из Москвы (+39,3; 2), третье место занял представитель Омска Игорь Малиновский (+57,4; 0).

Ранее сообщалось, что представительница Тюменской области Виктория Сливко стала победительницей в индивидуальной гонке чемпионата России по летнему биатлону.

Биатлон. Летний чемпионат России.

Индивидуальная гонка, 15 км.

1. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) – 49.28,0 (2);

2. Матвей Елисеев (Москва/Мордовия) — +39,3 (2);

3. Игорь Малиновский (Омская обл./Камчатский край) — +57,4 (0).