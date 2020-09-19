Защитник «Шальке»: очень горькое начало чемпионата

Защитник «Шальке» Бастиан Очипка прокомментировал крупное поражение от «Баварии» в матче первого тура чемпионата Германии, передает пресс-служба мюнхенской «Баварии».

Встреча завершилась разгромом клуба из Гельзенкирхена со счетом 0:8.

«Очень горькое начало чемпионата. Было ясно, что против обладателя требла будет тяжело. Но результат просто ужасен, по-другому и не скажешь», — заявил защитник.

«Бавария» в прошлом сезоне оформила требл: выиграла национальный чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Сане поделился эмоциями от своего дебюта за «Баварию».