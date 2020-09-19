«Краснодар» впервые в истории забил семь мячей в одном матче

«Краснодар» впервые в своей истории забил семь мячей в одном матче, сообщает Sports.ru.

В игре восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» разгромил «Химки» со счетом 7:2.

«Краснодар» поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 14 очков. Команда вышла на первое место по голам в РПЛ – 17 мячей в восьми турах.

Примечательно, что клуб из Подмосковья, который вышел в чемпионат России по итогам прошлого сезона, пока не выиграл ни одной встречи в сезоне, проиграв в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после разгрома «Химок».