«Спартак» заинтересован в приобретении игрока «Тоттенхэма»

Московский «Спартак» продолжает искать варианты усиления на правом фланге обороны. Одним из таковых красно-белые рассматривают Сержа Орье из лондонского «Тоттенхэма».

Об этом сообщает Inside Futbol со ссылкой на The Athletic. Отмечается, что «шпоры» готовы расстаться с ивуарийским футболистом в это трансферное окно. При этом переезд Орье в Россию оценивается как маловероятный.

За «Тоттенхэм» ивуариец выступает с 2017 года, когда переехал в Англию из «ПСЖ». В составе лондонского клуба Орье провел 83 матча во всех турнирах, забив три мяча и сделав 14 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €16 млн. Кроме «Тоттенхэма» и «ПСЖ» 27-летний защитник выступал за французские «Ланс» и «Тулузу».