«Бавария» подтвердила переход Тьяго в «Ливерпуль»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил переход полузащитника Тьяго Алькантары в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Хайко Ниддерер в Twitter.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока составила £20 млн. Деньги будут выплачиваться в течение контракта футболиста. Еще £5 млн будут распределены на бонусы.

Тьяго выступает за «Баварию» с 2013 года. В прошедшем сезоне чемпионата Германии он принял участие в 24 матчах, в которых забил три мяча.