Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по делу о растрате

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева заявила, что директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан по делу о растрате в особо крупном размере.

«Да, Александр Кравцов задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ «присвоение или растрата в особо крупном размере», — цитирует правозащитницу РИА «Новости».

Отмечается, что максимальное наказание по данной статье для бывшего главы Союза биатлонистов России составляет десять лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Роман Широков стал фигурантом уголовного дела.