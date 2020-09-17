СМИ: «Реал» отдал Бэйла в аренду «Тоттенхэму»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл возвращается в «Тоттенхэм». Об этом пишут в Daily Mail.

Сообщается, что лондонцы арендовали валлийца сроком на один сезон. Часть зарплаты Бэйла в стане «шпор», которая составит €14,2 млн, покроет «королевский клуб».

Незадолго до этого агент Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил факт переговоров между мадридцами и «Тоттенхэмом» по поводу трансфера звездного игрока.

Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013-го за рекордные на тот момент €101 млн.

Ранее сообщалось, что «Бавария» ждет предложения от «Манчестер «Юнайтед» по Тияго.