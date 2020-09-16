«Денвер» вышел в полуфинал плей-офф НБА
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В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» оказался сильнее «Лос-Анджелес Клипперс».
Встреча прошла в Орландо на арене «Эдвент Халс Арена» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 89:104.
В составе победителей самым результативным игроком матча был признан Дж. Мюррей, набравший 40 очков, сделавший четыре подбора и отдавший пять результативных передач.
У проигравшей команды наибольшее количество очков (20) набрал М. Харрелл.
Счет в серии стал 4:3 в пользу «Наггетс».
Ранее сообщалось, что журналист CBS Sports Сэм Куинн сделал громкое заявление относительно ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс».