«Айлендерс» обыграл «Тампу-Бэй» в пятом матче серии плей-офф НХЛ
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В пятом матче финального раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 1:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Пулок и. Джордан Эберле.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил швед Виктор Хедман.
После этой победы «островитяне» увеличили отрыв в серии — 2:3.
Ранее сообщалось, что омский «Авангард» переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).