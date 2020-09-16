«Айлендерс» обыграл «Тампу-Бэй» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

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В пятом матче финального раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 1:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Пулок и. Джордан Эберле.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил швед Виктор Хедман.

После этой победы «островитяне» увеличили отрыв в серии — 2:3.

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).