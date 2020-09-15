Фанаты «Локомотива» и «Ростова» устроили драку после матча
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Болельщики московского «Локомотива» и «Ростова» устроили драку после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что фанаты «Ростова» напали на болельщика «Локомотива» в одном из баров. При этом никто не был задержан, однако два человека были госпитализированы с сотрясением мозга и другими травмами.
Встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» завершилась нулевой ничьей.
Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» перебил предложение «Локомотива» по Манджукичу.