Фанаты «Локомотива» и «Ростова» устроили драку после матча

Болельщики московского «Локомотива» и «Ростова» устроили драку после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Сообщается, что фанаты «Ростова» напали на болельщика «Локомотива» в одном из баров. При этом никто не был задержан, однако два человека были госпитализированы с сотрясением мозга и другими травмами.

Встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» завершилась нулевой ничьей.

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» перебил предложение «Локомотива» по Манджукичу.