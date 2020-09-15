Трамп назвал Хабиба лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно того, кого он считает лучшим бойцом смешанных единоборств.

Выбор пал на российского чемпиона UFC, непобежденного Хабиба Нурмагомедова.

«24 октября у Джастина Гэтжи будет грандиозный поединок против первого номера рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова.

Этот бой состоится незадолго до президентских выборов, однако мы посмотрим его. Я точно посмотрю. Думаю, это будет невероятный поединок!» — цитирует главу государства RT.

Напомним, что супербой Хабиб — Гэтжи возглавит турнир UFC 254.

Ранее Конор Макгрегор высказался об обвинениях в домогательствах.