«Челси» нанес поражение «Брайтону» в матче первого тура чемпионата Англии

Лондонский «Челси» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче первого тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Брайтон энд Хоуве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Жоржиньо, Рис Джеймс и Курт Зума. У хозяев мяч забил Леандро Троссард.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Челси» примет «Ливерпуль», а «Брайтон» на выезде встретится с «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в Английской премьер-лиге зафиксирована вспышка коронавируса.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур

«Брайтон энд Хоув Альбион» (Брайтон энд Хоув Альбион) — «Челси» (Лондон) — 1:3

Голы: 0:1 — Жоржиньо, 23 (пенальти); 1:1 — Троссард, 54; 1:2 — Джеймс, 56; 1:3 — Зума, 66.