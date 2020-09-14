Тренер «Арсенала» назвал спорным третий гол «Зенита»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый посчитал спорным решение судей засчитать третий гол петербургского «Зенита» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Автором забитого мяча стал Александр Ерохин. Его гол на 86-й минуте главный арбитр встречи Павел Кукуян не засчитал, определив у хавбека петербуржцев офсайд. Однако после совещания с видеоассистентами свое решение отменил. Арбитром на VAR был Игорь Панин.

«Третий гол пропустили спорный. Если VAR проверяет, значит, сомнения были. Там было похоже. Засчитали и засчитали», — цитирует Подпалого Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Арсенал» и стал единоличным лидером РПЛ. «Оружейники» в семи турах набрали пять очков и остались на 14-м месте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.