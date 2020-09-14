Экс-игрок «Боруссии» и «Реала» признался в распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал свою вину по делу о распространении детской порнографии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

В решении суда не уточняется, признал ли 39-летний немец вину частично или по всем пунктам обвинения. При этом футболист требовал от суда не распространять информацию о ходе слушания в СМИ, однако представители суда поступили иначе.

Дело в отношении Метцельдера было возбуждено в сентябре 2019 года, когда криминальная полиция после обысков в доме спортсмена изъяла у него мобильный телефон, в котором хранилось 297 файлов с детской и подростковой порнографией. Следователи утверждают, что в течение нескольких месяцев футболист распространил данные файлы по меньшей мере трем женщинам.

Карьеру профессионального футболиста Метцельдер завершил в 2013 году. Немецкий защитник выступал за «Пройссен» из Мюнстера, дортмундскую «Боруссию», гельзенкирхенский «Шальке-04», а также мадридский «Реал». В составе сборной Германии он выигрывал серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира, а также стал финалистом Евро-2008.